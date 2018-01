Abertas inscrições para 9ª Trilha da Ovelha

Evento patrocinado pela Pro Tork

Estão abertas as inscrições para a tradicional Trilha da Ovelha, que acontece no dia 18 de março, em Campo Alegre, cidade próxima a Joinville, na região Norte de Santa Catarina. A expectativa é reunir mais de três mil pilotos de motos e quadriciclos de todo o país, além da América do Sul, em uma grande festa off road.

Para isso, o Ovelhama Trail Club está focado nos participantes. Tudo está sendo pensado para recebê-los da melhor maneira possível. Trilhas de 60km para cada tipo de veículo, grande camping com estrutura, camisa oficial, café da manhã, lanche no neutro e um delicioso almoço com carne de ovelha são alguns dos diferenciais.

Três equipes de manobras radicais também estão sendo preparadas pela patrocinadora Pro Tork, de Siqueira Campos, maior fábrica de motopeças da América Latina e líder mundial na fabricação de capacetes. Não só os trilheiros, mas todos os acompanhantes poderão curtir os espetáculos, repletos de efeitos especiais.

E o melhor, a chance de sair da Trilha da Ovelha com uma Honda CRF 230F zero quilômetro quadruplicou. Desta vez, não será apenas uma, mas quatro motocicletas sorteadas entre os participantes. Quem garantir vaga de maneira antecipada concorre as quatro, além de uma minimoto TR100F, mas quem deixar para o dia, apenas duas.

No mês de janeiro, o valor da inscrição é R$ 80. O segundo lote segue em fevereiro até o início do evento, por R$ 90. E no dia, o investimento será de R$ 100. Ela pode ser feita através do site www.rudnickmotos.com.br ou ainda nos pontos físicos Rudnick Motos – em São Bento do Sul, Nene Motos e Cobras – em Joinville.