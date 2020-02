Abertas inscrições para empregos no Norte Pioneiro

Veja em qual cargo você pode se candidatar

Nesta sexta-feira, dia sete, a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (ADAPAR), por meio de uma publicação no DIOE (Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná), lançou um edital sobre dois concursos públicos na área agronômica que acontecerão.

Segundo informou ao npdiario o Chefe do Núcleo Regional de Agricultura e Abastecimento de Jacarezinho, Fernando Emannuel (foto), das 50 vagas para Técnico em Agropecuária entre dez a 15 vagas são para a Regional da ADAPAR em Jacarezinho para atuarem nos Postos Fiscais.

“Temos sete postos de fiscalização na fronteira com São Paulo, todos sob administração da nossa regional da ADAPAR, de Salto Grande (SP) a Santana do Itararé”, assinalou Fernando.

Ao todo, há 80 vagas disponíveis, dividas em dois níveis: médio e superior; para os cargos de Assistente de Fiscalização da Defesa (Técnico de Manejo e Meio Ambiente) e Fiscal de Defesa Agropecuária (Médico Veterinário), respectivamente. Desses serão 30 médicos veterinários e 50 técnicos.

De acordo com o edital, os candidatos deverão comprovar que estão aptos às vagas apresentando formação em medicina veterinária ou em técnico agrícola/técnico agropecuário, conforme sua inscrição.

O edital n.º 21/2020 foi publicado no Diário Oficial nesta sexta-feira, dia sete.

As inscrições podem ser feitas das 10 horas do dia 2 de março de 2020 até as 18 horas do dia 2 de abril de 2020 pelo site http://www.cebraspe.org.br/concursos/adapar_pr_20.

A prova objetiva será no dia 10 de maio. O valor da taxa de inscrição para o nível técnico é de R$ 70,00 e para o nível superior R$ 100,00.

Os objetivos do Estado ao contratar novos profissionais são reforçar a vigilância na busca do status de área livre da febre aftosa sem vacinação, manter o reconhecimento internacional de área livre da peste suína clássica e contribuir para a erradicação de doenças como brucelose, tuberculose e raiva, entre outras.

Para o diretor-presidente da Adapar, Otamir Cesar Martins, a garantia de um bom trabalho na manutenção da sanidade animal no Estado tem como uma das premissas a renovação dos quadros do órgão. Atualmente, a Adapar tem 237 médicos veterinários e 245 técnicos agrícolas.O concurso é organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção (Cebraspe), uma Organização Social que trabalha com o Ministério da Educação e com a Fundação Universidade de Brasília (FUB). O Cebraspe é especializado na realização de avaliações, seleções, certificações e pesquisas.

A contratação desses profissionais era uma das duas últimas exigências do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) para que o Paraná pleiteasse o reconhecimento internacional como área livre de febre aftosa sem vacinação. Outra linha de ação foi a construção de três postos de fiscalização agropecuária, que reforçam a fronteira sanitária do Estado, por meio do controle de entradas e saídas de animais e produtos.

Todo esse processo contou com forte atuação do Sistema FAEP/SENAR-PR, do Fundo de Desenvolvimento da Agropecuária do Estado do Paraná (Fundepec-PR) e das cooperativas representadas pelo Sistema Ocepar, que aportaram recursos em ações de defesa sanitária, inclusive para o custeio das obras de construção dos postos de fiscalização.

Para ambos os níveis, as vagas têm separação entre ampla concorrência, pessoas com deficiência e afrodescendentes:

Além disso, o concurso em questão exige uma prova objetiva que terá caráter classificatório e eliminatório. Nela três áreas do conhecimento serão contempladas: Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Conhecimentos Específicos, totalizando o total de 40 questões.

Já a prova será realizada apenas no dia dez de maio, à tarde, tendo a duração de quatro horas. O candidato poderá escolher entre as cidades de Cascavel, Curitiba e Londrina para fazê-la.

Os aprovados terão subsídio de R$ 6.679,93 (nível superior) e R$ 2.671,97 (nível médio), para 40 horas semanais, com a jornada de oito horas diárias. Entretanto , há possibilidade de dias com turnos de atuação ininterrupta durante 24 horas, ato que está de acordo com a legislação vigente.