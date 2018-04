Abertas inscrições para o maior encontro de trilheiros do Paraná

Tombo na Lama receberá mais de 2,5 mil pilotos de todo o país; Pro Tork patrocina

O Tombo na Lama, considerado o maior encontro de trilheiros do estado do Paraná, terá sua décima segunda edição realizada entre os dias 18 e 20 de maio, na cidade de Piên, na região Sudeste. A expectativa é reunir mais de 2,5 mil trilheiros de motocicletas, quadriciclos e UTVs para uma trilha de aproximadamente 60 quilômetros.

Quem garantir vaga antecipada no Tombo na Lama concorre a quatro motos zero quilômetro: duas CRF230F e duas CRF150F. Já quem deixar para fazer a inscrição no dia, além de pagar o valor de R$ 100, participará apenas do sorteio de duas delas: uma CRF230F e uma CRF150F.

Todos os trilheiros ganham café da manhã, lanche no neutro e almoço. Os dois mil primeiros inscritos ainda recebem a camisa off road oficial do evento. E a equipe com o maior número de pilotos inscritos é premiada com uma minimoto TR50F. Além disso, a segunda e a terceira também embolsam um cooler cheio de bebidas.

Segundo o presidente do Tombo na Lama, Jair Nenemann, a expectativa é excelente. “Nosso encontro é diferenciado, buscamos oferecer o melhor, não só para o trilheiro, mas também para seus acompanhantes. Teremos shows radicais da Pro Tork e baile dançante, o que promete agitar ainda mais. Estão todos convidados”, exalta.

Acompanhe as novidades do 12º Tombo na Lama através do Facebook: www.facebook.com/Tom boNaLama

12º Tombo na Lama

Data: 18 a 20 de maio

Largada: 9h quadriciclos e UTVs / 9h30 motocicletas

Local: Motodromo Eduardo Rudnick – Piên (PR)

Inscrições: nos sites www.rudnickmotos.com.br e www.tombonalama.com.br, ou ainda nas lojas Rudnick Motos, em São Bento do Sul (SC), Loja Letki e Lisboa Motos, em Piên (PR)

Hotéis parceiros: Hotel Rudnick, Hotel Santo Antônio e Piazito Park Hotel http://www.piazitoparkhotel.co m.br/

Patrocinadores confirmados: PRO TORK , Rudnick Motos, Grupo Taborda, Maahs Areia, Brita e Concreto, Pneus Borilli, Baterias Pioneiro, Imagem Radical, Jornal A Gazeta, FF motorsport, Truppel Adventure, ASSIS Supermercados, Font Life Agua Mineral, JHC Soluções, Recanto do Piazito, Rudnick Corretora de Seguros.

Sobre o Tombo na Lama: O Tombo na Lama foi fundado em 2006, reunindo 58 motos em sua primeira trilha. De lá para cá, muita coisa mudou, principalmente o número de participantes. Na última edição, chegou a marca de dois mil, sendo considerado o maior do estado do Paraná. A renda dos eventos é sempre revertida para entidades filantrópicas e pessoas necessitadas do município. Atualmente, o clube conta com 29 integrantes, os quais participam de vários encontros pelo Brasil.

A base será no Motódromo Eduardo Rudnick, local que oferece ampla estrutura, incluindo camping e estacionamento gratuitos, um dos grandes diferenciais do evento, assim como a liberação da pista de velocross, que poderá ser utilizada por todos os participantes.

O primeiro lote de inscrições já foi aberto e segue até metade do mês, ao valor de R$ 75. Ele está disponível nos sites www.rudnickmotos.com.br e www.tombonalama.com.br, ou ainda nas lojas Rudnick Motos, em São Bento do Sul (SC), Loja Letki e Lisboa Motos, em Piên (PR).