Abertas vagas de emprego em Santo Antônio da Platina

Aproveite porque o prazo se encerra depois de amanhã

O Grupo Martins abriu processo seletivo para contratação de profissionais para atuar em Santo Antônio da Platina.

Confira as vagas e principais requisitos:

Uma Vaga – Recepcionista temporário

Requisitos: Ensino médio Completo, Ser comunicativo/a, Bom desenvolvimento de trabalho em grupo, Ter facilidade para aprender rápido, Saber lidar com idosos, Internet, Word e Excel básico, Residir em Santo Antônio será um diferencial.

Uma vaga – Assistente Administrativo

Requisitos: Ensino médio completo, Experiência com Excel e lançamentos em sistema ERP, Desejável: Cursando Administração de Empresas, Ciências Contábeis ou áreas afins. Ter habilidade para solução de problemas e ser dinâmico.

Quatro vagas – Vendedor Interno

Requisitos: Ensino médio completo, Experiência com vendas no telefone, Desejável: Cursando Administração de Empresas, Marketing ou áreas afins.

Atribuição ao cargo: Fazer Prospecção de novos clientes, Realizar a venda dos produtos selecionados por telefone, Manter contato constante com todos os clientes da base, Alimentar o CRM com todas as informações do contato com o cliente.

Perfil do cargo: Habilidade para solução de problemas, Dinâmico, Simpatia, Boa Comunicação, Poder de persuasão, Agilidade e Resiliência.

Duas vagas – Desenvolvedor Full Stack

Experiência com desenvolvimento em HTML5, CSS3, JavaScript, Spring, banco de dados SQL e MySql e desenvolvimento de APIs.

Diferenciais: Plataforma WordPress e plugins para WordPress, Linux/Unix, infra AWS (Amazon), Moodle e ferramentas de produtividade e de acompanhamento de Projeto – (JIRA), git (BitBucket)

Desejável: Conhecimentos em gestão e modelagem em ambiente de desenvolvimento de softwares (com metodologia ágil – XP/Scrum)”

Os interessados devem encaminhar currículos até esta sexta-feira, dia dez, para o e-mail:

recrutamento.grupomartins@gmail.com