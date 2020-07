Aberto cadastro para mapeamento cultural em Santo Antônio

A prefeitura de Santo Antônio da Platina, através da secretaria de Cultura e Esporte, abriu, nesta quarta-feira,dia 29, o cadastro para o mapeamento cultural do município.

A iniciativa tem como proposta ser um retrato do setor cultural, por meio do levantamento, organização e qualificação de dados sobre artistas e profissionais que integram a cadeia produtiva, e também de espaços culturais, micro e pequenas empresas do setor que desenvolvam atividades regulares.