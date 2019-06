Aberto processo eletivo para conselheiro tutelar em Santo Antônio

São cinco vagas

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente abriu o processo para escolha dos membros do Conselho Tutelar gestão 2020/2024 de Santo Antônio da Platina (foto é da posse dos atuais conselheiros).

O período de inscrição já começou e se estende até sete de julho com salários de R$ 2.610,92 para o mandato de quatro anos sendo possível a reeleição por outros quatro.

Se pessoa considerada idônea e de boa reputação; residir no Município há mais de um ano; estar no gozo dos direitos políticos; concluído o curso de ensino médio; possuir comprovada experiência de, no mínimo, 12 meses, em atividades de atendimento ou defesa de direitos da criança ou do adolescente; possuir conhecimentos de informática e possuo CNH de categoria pelo menos B.

O site para informações detalhadas é este: http://www.ingadigital.com.br/transparencia/?id_cliente=37&sessao=b054603368csb0

Veja a última posse: https://npdiario.com/noticias-da-regiao/conselho-tutelar-de-santo-antonio-da-platina-e-empossado-para-mandato-de-quatro-anos/