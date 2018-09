Aberto supermercado Molinis Max em Santo Antônio da Platina( vídeos e fotos)

Grupo se fortalece ainda mais no Norte Pioneiro



Com grande número de consumidores, parceiros e autoridades, foi inaugurado no final da tarde desta quinta-feira, dia 13, o Supermercado Molini’s Max, em Santo Antônio da Platina.

A abertura contou com as presenças do deputado estadual Pedro Lupion; o presidente da Associação Comercial e Empresarial local,Nelson Camargo, o vice-prefeito, Chico Aramon, o padre Nelson Gualiume, o ex-prefeito Celso Schmidt, Flávia Cristina Gonçalves, gerente da outra unidade platinense, entre outros.O evento foi apresentado por Thays Silva.



A nova unidade platinense tem área de 1500 m², com cerca de 15 mil itens e gera 65 empregos diretos.

O empresário José Carlos, a filha Ana Carl, a esposa, Tereza, a neta Giovana, o genro Tiago Ferrari e familiares não esconderam a emoção e satisfação.

As bênção foram dadas pelo Padre Rodolfo, de Jacarezinho e o reverendo José Fabrício, da Igreja Metodista, de Santo Antônio da Platina.

É o sétimo supermercado da rede Molinis, que também possui uma padaria.

As promoções em preços por causa da inauguração não têm data para terminar.

FOTOS E VÍDEOS: MARTINHO DE PAULA/ESPECIAL PARA O NPDIARIO