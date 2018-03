Abre centro de futsal para crianças em Santo Antônio

Alunos de quatro a 14 anos

Está funcionando em Santo Antônio da Platina o Centro de Excelência do Futsal (CEF), aberto na semana passada.

A coordenação é do conceituado professor Ataíde Donizete Davelly (foto) com a colaboração do professor Igor Camargo.

São turmas com crianças de quatro e cinco anos e de 12 a 14 anos e as mensalidades têm valores especiais.

Os treinos são realizados na Upe Clube de Campo.

Mais informações no telefone (43) 99154-9936.