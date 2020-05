Abuso sexual contra menores : Delegado elogia formato da abordagem

Segunda-feira é Dia Nacional do Combate da exploração

O delegado da Polícia Civil de Santo Antônio da Platina, Rafael Pereira Gabardo Guimarães (fotos) visitou o npdiario neste final de semana. Ela comentou sobre a importância do fluxograma que envolve os casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes.

Ele estava acompanhado do promotor Figueiredo Cachoeira Dantas, da promotora Luciana Helena Tofano Chuvalski, dos conselheiros tutelares Edivaldo Arruda, Marcelo Marcos de Araújo, e Simone Santana de Abreu, e da presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, Sandra Regina da Silva.

O Dia Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, será 18 (nesta próxima segunda-feira).

Instituído pela Lei Federal 9.970/00, é uma conquista que demarca a luta pelos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes no território brasileiro e que já alcançou muitos municípios do país.

Esse dia foi escolhido porque em 18 de maio de 1973, na cidade de Vitória (ES), um crime bárbaro chocou todo o país e ficou conhecido como o “Caso Araceli”. Esse era o nome de uma menina de apenas oito anos de idade, que teve todos os seus direitos humanos violados, foi raptada, estuprada e morta por jovens de classe média alta daquela cidade.

Para além da data, a iniciativa com os dizeres Faça Bonito, Proteja Nossas Crianças e Adolescentes é permanente e realizada o ano todo por meio da conscientização no enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes.

​​A proposta da campanha é mobilizar, sensibilizar, informar e convocar toda a sociedade a participar da luta em defesa dos direitos de crianças e adolescentes.

Fotos: Roberta Rodrigues/Especial para o npdiario

A Polícia Civil fará a Semana PCPR de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantojuvenil com lives diárias no perfil da instituição no Instagram, entre segunda (18) e sexta-feira (22), sempre às 15h.

As transmissões ao vivo serão feitas pela conta @pcproficial (instagram.com/pcproficial) e estarão disponíveis a todos os usuários da rede social, que poderão enviar perguntas sobre o tema.

O delegado Alexandre Macorin de Lima, chefe da Divisão de Polícia Especializada, diz que a campanha é de extrema importância para mobilizar e conscientizar toda sociedade para o compromisso de proteger crianças e adolescentes contra o abuso sexual. “O medo, a vergonha e o silêncio ainda são fatores que dificultam que os crimes venham à tona e sejam punidos. Nesta semana vamos divulgar todas as informações sobre como prevenir e como denunciar este tipo de violência”, afirmou.

O dia 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Contra Crianças e Adolescentes. A data comemora 20 anos desde que foi criada pela Lei 9.970 em 2000.

A delegada Ellen Victer, chefe do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes, diz que será a primeira vez que o trabalho de conscientização será feito pela internet. “No ano passado fizemos um evento no Parque Barigui, em Curitiba, para orientar as pessoas sobre as formas de denúncia. Mas, devido à pandemia, neste ano será diferente”, disse.

Na segunda-feira (18), Macorin irá fazer a abertura da semana de lives. Na sequência, Ellen conduzirá live sobre o tema Abuso ou Exploração Sexual, onde irá diferenciar os crimes e explicar sobre outros delitos que acabam tendo relação com esses.

Na terça-feira (19) será a vez do investigador e psicólogo, Flávio Balan, que falará da relação do abuso sexual com o isolamento social consequente da pandemia da Covid-19. Ele irá explorar quais sintomas costumam ser apresentados pelas vítimas e como perceber os sinais da criança e do adolescente.

A promotora de Justiça da Promotoria de Infrações Penais contra Crianças, Adolescentes e Idosos de Curitiba, Tarcila Teixeira, será a convidada de quarta-feira (20). Irá expor as estratégias para proteção e monitoramento quando a criança está fora da escola. A exposição será mediada pela delegada Ellen.

O coordenador-geral da força-tarefa Infância Segura da Secretaria Estadual da Justiça, Família e Trabalho, Felipe Hayashi, falará sobre os canais de denúncia, os crimes virtuais relacionados aos abusos e exploração sexual. Além disso, Hayashi irá expor quais ações vêm sendo desenvolvidas no combate a esses crimes. A exposição será mediada pela delegada Patrícia Nobre.

O último dia (15) da semana de combate será realizado por Patrícia, que atua como delegada do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes em Curitiba. Ela irá oferecer orientações de prevenção ao abuso e à exploração sexual infantojuvenil, assim como informar as estatísticas desses delitos. Nesse dia, a delegada também irá responder a uma seleção de perguntas que serão enviadas pelo público durante a semana. O delegado Macorin fará o encerramento da semana de lives.

PROGRAMAÇÃO – Semana PCPR de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantojuvenil.

Segunda-feira (18) – 15h – acesse: instagram.com/pcproficial

– Abertura

Alexandre Macorin de Lima – delegado da PCPR.

– Tema: Abuso Sexual X Exploração Sexual

Ellen Victer – delegada da PCPR.

Terça-feira (19) – 15h – acesse: instagram.com/pcproficial

– Tema: O Abuso Sexual e o Isolamento Social.

Flávio Balan – Investigador da PCPR e Psicólogo.

Quarta-feira (20) – 15h – acesse: instagram.com/pcproficial

– Tema: Estratégias de Proteção e Monitoramento: quando a criança está fora da escola.

Tarcila Teixeira – Promotora de Justiça

*Mediação: Dra. Ellen Victer.

Quinta-feira (21) – 15h – acesse: instagram.com/pcproficial

– Tema: Ações da Força-Tarefa Infância Segura: canais de denúncia e crimes virtuais.

Felipe Hayashi – coordenador-geral da FORTIS.

*Mediação: Patrícia Nobre.

Sexta-feira (22) – 15h – acesse: instagram.com/pcproficial

– Tema: Orientações acerca da prevenção e respostas às perguntas da semana.

Patrícia Nobre – Delegada da PCPR

– Encerramento.

Alexandre Macorin de Lima – delegado da PCPR.