Acaba briga de vizinhas por causa de porca de 305 quilos

Bicho mora no centro de Santo Antônio da Platina

O delegado de Polícia Civil, Rafael Guimarães, com paciência e habilidade, conseguiu contornar uma situação estressante envolvendo duas moças por causa de um animal.A discórdia era a porca Helena (fotos), que tem 308 quilos.

Criada por Amanda Máximo Machado (fotos), tem uma vida confortável com gastos que chegam a R$ 1.300, 00 mensais entre alimentação, higiene, veterinário etc.

A vizinha, de 31 anos, procurou a Polícia Civil e, por meio de um Boletim de Ocorrência, fez diversas queixas e exigências. O caso cresceu e pessoas desconhecidas de ambas iniciaram ameaças e chegaram a apedrejar a casa da reclamante.

O delegado convenceu as duas desafetas a assinar um acordo consensual na tarde desta quarta-feira, dia 29.

“Em linhas gerais os termos são de que a vizinha que denunciou não se opõe a porca permanecer no local desde que o lixo seja não seja despejado na calçada em frente à sua residência; que o muro vazado que faz divisa seja tapado e também um pedido de postagem na página do Facebook da Helena Rolezeira(perfil da porca na rede social) de que a situação foi resolvida entre as partes”, detalhou dr. Rafael para o npdiario.

“Elas colaboraram e foram compreensivas para chegar a uma solução pacífica da questão e querem seguir a vida em paz”, adicionou.

