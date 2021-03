Detentos se revoltaram e exigiam que Depen devolvesse droga apreendida

Nenhum foragido, confronto e nem feridos ou reféns, mas elevados prejuízos materiais. Esse foi o saldo final no início da noite do motim na cadeia pública de Cambará segundo apurou a reportagem do npdiario, que esteve no local. O estopim foi que algum criminoso jogou drogas, isqueiros e outros produtos e objetos na carceragem, os agentes perceberam e apreenderam tudo, mas os detentos exigiam que os entregasse. Assim foi o começo do quebra-quebra em torno de 4h15m da madrugada desta segunda-feira, dia primeiro.

Entre o que foi apreendido, tinha até aguardente feito de forma artesanal que seria tomada no interior das celas.

Houve muita gritaria durante todo o dia (vídeo), assustando a cidade e principalmente familiares dos presos locais. A maioria dos rebelados era de municípios vizinhos, como Santo Antônio da Platina e Jacarezinho.

O grupo da Seção de Operações Especiais (SOE), do Departamento de Execução Penal (Depen) do Paraná, com suporte das Polícias Militar e Civil dissolveram o protesto, organizado por marginais perigosos, como latrocidas.

Quebraram grades e tentaram arrombar paredes para ganhar as ruas.

O local, que tem capacidade para 40 presos, hoje tem 118 encarcerados.

O Depen fez uma reforma emergencial para conter os ânimos dos mais exaltados e evitar mais depredação.

As autoridades também impediram algumas “regalias”, recolhendo a televisão , por exemplo.

