Academia de Santo Antônio tem promoção especial para as mulheres

Somente até este sábado

O professor Luís Fogaça ( no centro da foto, junto com Yago Juliano e Diego Dimas), e toda a equipe da Academia Striker Force, reconhece o valor das mulheres e por isso presenteia o público feminino.

Somente nos dias 08/09/10 de março toda Mulher que se matricular paga só a taxa de adesão no valor de R$ 10,00 e ganha 1° mês grátis.



Vai perder essa oportunidade?

A Striker Force está muito bem equipada, oferece treinos de musculação, funcional, queima de gordura, PIT (Programa Intensivo de Treinamento) e Personal Training.

O atendimento é de segunda a sexta-feira das seis às 12 horas e das 14 às 22 horas. Sábado das 8 às 12h e das 14 às 17 horas.

O endereço da Striker Force é Rua José Bonifácio, 367 perto da prefeitura, em Santo Antônio da Platina.

