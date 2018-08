Academia Striker Force completa um ano no Norte Pioneiro

No centro de Santo Antônio da Platina

Nesta terça-feira, dia 21, a Academia Striker Force comemora um ano de funcionamento em Santo Antônio da Platina.

A empresa trouxe a tecnologia – para ajudar seus aluno(a)s no controle de treinos – direta pelo smartphone. O aplicativo Trei.no tem uma seção exclusiva para se obter informações importantes sobre a academia.

Na emissão do treino, o aluno escolhe o tipo de exercício, o tempo, a carga, detalhes como grupo muscular,qual aparelho e até marcar o exercício como feito.

O sistema de avaliação física e reavaliação são inclusos na mensalidade , para se ter um parâmetro dos resultados e assim fazer a mudança dos treinos.

O diretor da empresa, Luís Fogaça (foto), de 28 anos,trabalhou em outros lugares na região e também como personal.A atuação dele é diferenciada e já há muitos integrantes matriculados no sistema de alta qualidade e retorno notadamente em bem-estar.



Ele diz ter planos familiares, de amigos e os preços podem cair de R$ 80 para R$ 65, com cartão, “ninguém treina por conta, sempre tem um profissional orientando, não indicamos anabolizantes nem prescrevemos medicamentos, mas sugerimos uma dieta balanceada e nutritiva de acordo com a idade, o biotipo e os objetivos de cada aluno”, esclarece.

A Striker Force está muito bem equipada, oferece treinos de musculação, funcional, queima de gordura, PIT (Programa Intensivo de Treinamento) e Personal Training.

O atendimento é de segunda a sexta das 6 às 12 horas e das 14 às 22 horas.Sábado das 9 às 12h e das 14 às 17 horas.

O endereço da Striker Force é Rua José Bonifácio, 367 (em frente do Açougue Castro, perto da prefeitura), em Santo Antônio da Platina.

“Os funcionários da Striker Force agradecem a todos os alunos que fazem parte dessa equipe e por aqueles que aqui passaram. Nesse primeiro ano foi construída uma historia da musculação aqui em Santo Antônio da Platina, todos que aqui passaram obtiveram resultados, tanto com perda de peso como ganho de massa muscular. Muitas novidades virão para melhorar a infraestrutura e qualidade de treino dos alunos”, afirma Luís Fogaça.