Academia Striker Force investe em novos equipamentos tecnológicos

Completa dois anos mês que vem

A Academia STRIKER FORCE investiu mais de R$ 100 mil em equipamentos aeróbios de última geração, com tecnologia de ponta. O diretor da empresa, Luís Fogaça, tem vasta experiência.

As esteiras profissionais Kikos ks8500 interagem com o aluno com uma tela ampla Touchscreen, que possui redes sociais e Apps como YouTube e Facebook, além de ser o motor mais forte do mercado, chegando a uma velocidade de 25 km, com sistema de amortecimento hidráulico, e ainda ela inclina em até 20% de amplitude simulando uma subida.

Venha para STRIKER FORCE que sempre inova para você.

Rua José Bonifácio n° 367, centro, Santo Antônio da Platina,perto da prefeitura.

Ligue (43) 99693-0119

Cada esteira tem o valor de 35 mil reais, foram adquiridas três, totalizando R$ 105 mil de investimento, com maior modernidade e tecnologia, são esteiras inteligentes conectadas no WI-FI, função SMART e tudo mais, simulam subidas e interagem com o aluno. Tudo isso com exclusividade e para melhor atender o cliente, buscando aperfeiçoar os resultados.

