Academia Striker Force retoma atividades em Santo Antônio da Platina

Com todas as precauções que a pandemia exige

A Academia Striker Force (fotos) funciona há mais de dois anos e meio no centro de Santo Antônio da Platina.

Ela retomou as atividades, conforme informam os diretores, Mariane e Luiz Fogaça Leite Neto (foto). O horário de funcionamento é das seis horas ao meio-dia e das 14 às 20 horas seguindo todas as normas da flexibilidade do decreto para o funcionamento.

O horário tem que ser agendado com no máximo dez pessoas por hora.

Todos utilizam o álcool em gel e máscaras.

A empresa trouxe a tecnologia – para ajudar seus aluno(a)s no controle de treinos – direta pelo smartphone. O aplicativo Trei.no tem uma seção exclusiva para se obter informações importantes sobre a academia.

Na emissão do treino, o aluno escolhe o tipo de exercício, o tempo, a carga, detalhes como grupo muscular,qual aparelho e até marcar o exercício como feito.

O sistema de avaliação física e reavaliação são inclusos na mensalidade , para se ter um parâmetro dos resultados e assim fazer a mudança dos treinos.

Rua José Bonifácio n° 367, centro, Santo Antônio da Platina,perto da prefeitura.