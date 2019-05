Açaí House agora tem chope Eisenbahn 

No centro de Santo Antônio da Platina

Sempre mudando, se aperfeiçoando e mantendo a tradição no que tem de melhor, como os sucos, por exemplo, a lanchonete e sushi bar Açaí House agora oferece também o chope especial Eisenbahn.

A Eisenbahn , a especial mais premiada do Brasil, começou com uma pequena cervejaria artesanal, com o intuito de trazer de volta ao Brasil a tradição e qualidade, devido a pouca variedade de marcas ofertadas.

Em 2002 surgiu em três estilos: Pilsen, Dunkel e Pale Ale.

Ao longo dos anos, não parou de crescer e aumentar sua linha de rótulos. Em fevereio de 2017, a gigante Heineken anunciou um acordo com a Kirin Company(dona da Eisenbahn) para compra da subsidiária brasileira, sendo assim a Heineken se tornou a segunda maior cervejaria do Brasil. Apesar de todos os acordos e trocas comerciais a Eisenbahn conseguiu manter seu alto padrão de qualidade e hoje em dia até exporta para os Estados Unidos seus rótulos.

Açaí House tem caldo de mandioca com carne bovina, torradas e queijo ralado. Quem apreciar oferece ainda pimenta. Além de bebidas as mais variadas e os sucos,wrats, beirutes e lanches já conhecidos em toda a região.

A confortável casa oferece caldo de feijão com torradas e queijo e também o caldo verde, com batata,carne bovina e couve,além das torradas e queijo.

Açaí House fica na Avenida Oliveira Motta, 466, no centro de Santo Antônio da Platina e abre no final da tarde de terça a domingo.

O telefone é (43)3141-4141.