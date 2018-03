Açaí House inova e investe na culinária japonesa

No centro de Santo Antônio da Platina

Açaí House sempre inovando e mantendo a reconhecida qualidade, anuncia que, a partir do dia 20 deste mês, estará com novo cardápio que incluirá pratos da culinária japonesa, como o sushi, e com o bom gosto que é marca registrada do local.

Está localizado na Avenida Oliveira Motta, 466, no centro de Santo Antônio da Platina e abre no final da tarde até a noite de terça a domingo.

O chef Fábio Cotrim, que morou no Japão oito anos se aperfeiçoando, será o responsável pelas delícias.

O telefone é (43)3141-4141.

Os brasileiros criaram um apreço enorme pela culinária japonesa. A quantidade de restaurantes que oferecem as especiarias nipônicas cresceu exponencialmente no Brasil e é muito apreciado nas nossas terras.

A comida japonesa entrou no Brasil no século XX, com os imigrantes que vieram trabalhar nas lavouras de café e, desde então, ganhou popularidade. De acordo com uma pesquisas, existem cerca de 11.500 restaurantes exclusivamente asiáticos, temakerias, buffets ou restaurantes que incluem a culinária japonesa no seu cardápio. O número demonstra o grande interesse do público nessa culinária considerada saudável.

Os ingredientes que fazem parte do cardápio principal japonês incluem o salmão, rico em Ômega 3, que previne doenças cardiovasculares; a alga marinha, chamada de nori, rica em iodo que auxilia nas atividades metabólicas; a raíz forte wasabi rica em potássio, cálcio, magnésio e fósforo que ajuda no processo digestivo e é altamente bactericida, colaborando na preservação do peixe; o gengibre, que tem ação anti-inflamatória e antioxidante e, claro, os peixes, que possuem inúmeros benefícios.

O Açaí House atingiu um público que prioriza a procedência dos alimentos e um atendimento ágil e profissional e é essa a proposta da empresa que utiliza produtos de alta qualidade e valor nutricional, pois além do Açaí, famoso pelas suas propriedades antioxidantes, oferece também sucos e lanches naturais, lanches com hambúrguer de soja e também o famoso BIG HOUSE composto por hambúrguer de fraldinha,farinha de trigo especial, queijo prato e molho barbecue.