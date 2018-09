Açaí House lança novo cardápio

Em Santo Antônio da Platina

A lanchonete Açaí House lança seu novo cardápio neste final de semana em Santo Antônio da Platina.

Várias opções de lanches artesanais como o incrível Big Pork, preparado com uma deliciosa carne suína, queijo derretido, alface americana e cebola roxa caramelizada, tudo isso num pão com gergelim que vai conquistar seu paladar.

Além dessa novidade, temos vários lanches artesanais com deliciosos acompanhamentos como batata frita e cebola empanada para deixar seu lanche ainda mais gostoso.

Venha conferir as novidades do cardápio porque qualidade e sabor é no Açaí House.

Endereço: Avenida Oliveira Motta, 466, Santo Antônio da Platina

Telefone: (43) 3141-4141