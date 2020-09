Ação conjunta prende dois homens e apreende moça por furto de carro

Bandidos de Joaquim Távora cometeram crime em Santo Antônio da Platina Uma operação envolvendo as Polícias Militar e a Rodoviária Estadual de Santo Antônio da Platina prendeu dois homens e apreendeu uma adolescente em torno de 22 horas da segunda-feira, dia 14. Foram apreendidas duas filmadoras. munição, um receptor de antena parabólica e recuperado um Fiat Palio.

A PRE recebeu informações privilegiadas e se deslocou da sede da unidade na rodovia PR-092 e entrou na BR-153, onde nas proximidades do auto posto Juninho (antigo Chapadão) viu um veículo com as características citadas como o furtado momentos antes no Jardim Eggéa, bairro platinense.

Iniciaram acompanhamento e comunicaram a rádio-patrulha e a Rotam(Rondas Ostensivas Tático Móvel)

Já na entrada da zona urbana, outras equipes foram acionadas, só que três pessoas abandonaram o veículo na travessa Afonso Schmidt e fugiram a pé, mas a polícia os alcançou. No Palio, havia munição de um revólver calibre 32.

O trio disse ser de Joaquim Távora. Um dos integrantes assumiu sozinho ter praticado o furto do Palio (foto) . Ele já era procurado porque retirou a tornozeleira eletrônica que usava por roubo.