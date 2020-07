Ação conjunta prende mais um ladrão em Ribeirão do Pinhal

Criminoso é conhecido da polícia e deixou prisão recentemente

Um jovem de 21 anos foi preso na noite desta quarta-feira, dia 22, no centro de Ribeiro do Pinhal.

A ação foi integrada entre as forças de segurança da cidade.

A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar a autoria de furtos ocorridos no interior de um hotel, no centro de Ribeirão do Pinhal(foto abaixo). Com isso, foi possível acompanhar o caso com base em câmaras de segurança. As imagens mostram o bandido em ação junto com uma adolescente levando eletrodomésticos e produtos alimentícios.

O marginal é conhecido e deixou recentemente a prisão. Havia outros inquéritos em andamento na Delegacia que o apontavam como autor de furto a residências e comércio. A PC solicitou à Justiça a decretação de sua prisão preventiva. O pedido foi acolhido e o mandado expedido e repassado para a Polícia Militar.

Os PMs, durante patrulhamento, realizaram a captura do autor que segue recolhido no setor de carceragem da Delegacia de Polícia de Ribeirão do Pinhal à disposição da Justiça.

A garota não foi apreendida porque, conforme prevê a legislação específica, seria se tivesse cometido grave ameaça ou violência em alguém.