Ação conjunta prende platinense de 18 anos hoje

Por tráfico de entorpecentes

O jovem Lucas Gabriel Antônio Jacob (foto), 18 anos, foi preso em flagrante na madrugada desta terça-feira (3), em Santo Antônio da Platina, pelos crimes de tráfico de drogas e introdução de aparelho celular em unidade prisional.

Ele foi abordado pelos policiais militares Emerson Santos e Jacob, acompanhados pelo investigador Rafael Moro e o subchefe de cadeia Wilson Antônio, e, de maneira informal, confessou ter arremessado maconha e celulares para o interior da carceragem local.

Jacob, quando menor respondeu por atos infracionais (tráfico de drogas e roubo), também autorizou o acesso a seu aparelho celular, onde os policiais identificaram mensagens de um dos presos da unidade confirmando o recebimento de drogas e celulares encomendados a ele.

Há poucos dias, policiais militares e civis, com agentes do Depen, aprenderam 114 celulares, drogas e um revólver calibre .38 na Cadeia Pública de Santo Antônio da Platina. De acordo com as investigações, os objetos foram arremessados para o interior da unidade através do pátio da 44ª Ciretran.

Parte dos objetos (droga e um celular) arremessados por Jacob na madrugada desta terça-feira (3) na cadeia local foi recuperada pelo subchefe da unidade, Wilson Antônio.