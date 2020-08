Ação garante segurança em Wenceslau e São José da Boa Vista

Uma mulher e dois homens foram presos na iniciativa conjunta

Na manhã de segunda-feira, dia 10, às 6h05m, uma Operação Conjunta foi realizada nas cidades de Wenceslau Braz e São José da Boa Vista, na rua Pinhalão e bairro Água Branca. De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, o objetivo do trabalho foi garantir segurança à população.

Ao todo, as autoridades prenderam/apreenderam: