Ação social beneficia pacientes do SUS em Santo Antônio da Platina

Voluntários atendem pacientes da fila de espera

Consciente de sua responsabilidade social como agente transformador da sociedade, a Sede Administrativa da Sicredi Norte Sul PR/SP organizou no último sábado,dia seis, uma ação que reuniu médicos de diversas especialidades para ação de voluntariado, com a parceria da Secretaria de Saúde local.

Este slideshow necessita de JavaScript.

A Ação foi dividida em duas partes: pela manhã realizadas palestras de formação continuada voltadas para a equipe de profissionais da saúde da rede municipal, onde foram abordados os temas:

“ Reanimação Cardiopulmonar”, ministrada pelo Dr. Dr. Diego Ralph Burani.

“ Ansiedade o Mal do século”, ministrada pelo Dr. Davi Serafin Junior.

“Hipertensão”, ministrada pelo Dr. Anderson Hinterlang.

Este slideshow necessita de JavaScript.

Já na parte da tarde foram realizados atendimentos de oito especialidades diferentes para adiantar a fila de espera do SUS. Eram 150 pessoas aguardando consulta do Sistema Único de saúde que foram atendidas com essa ação realizada no Dia C da Sicredi Norte Sul PR/SP.

Devolvemos para a comunidade a confiança que ela deposita em nós. Visamos sempre o bem coletivo e o Dia C nos dá essa oportunidade de mostrar na prática o que é o cooperativismo “

Participaram da ação de voluntariado os médicos: Drª Angela Bachtold , Dr. Anderson Hinterlang, Dr. Cláudio Rentato Biagi, Dr. Diego Ralph Burani , Dr. Davi Serafin Junior , Dr. Gerson Lavoratto, Dr. Mário Alberto Pombo e Dr. William Cipriano Da Silva.

Em torno de 20 funcionários da Saúde municipal estiveram envolvidos. Entre enfermeiros e técnicos. Além dos 60 colaboradores da Sede Administrativa da Norte Sul que participaram desde a concepção da ação até sua realização.

Além disso, foram arrecadados mais de 200 pacotes de fraldas geriátricas e 100 kits de higiene Bucal para a comunidade. “ Isso é a solidificação do nosso propósito. Devolvemos para a comunidade a confiança que ela deposita em nós. Visamos sempre o bem coletivo e o Dia C nos dá essa oportunidade de mostrar na prática o que é o cooperativismo. Nós acreditamos num mundo com mais cooperação, onde possamos fazer a diferença juntos”, destaca Paulo José Buso Júnior, Presidente da Sicredi Norte Sul PR/SP.

Além disso, em todas as 21 cidades onde a Cooperativa possui agências foram realizadas ações do dia C. Ao todo mais de 5 mil pessoas foram impactadas pelas ações promovidas pela Norte Sul em toda região.

Para conferir mais informações sobre o Dia de Cooperar, acesse: http://diac.somoscooperativismo.coop.br/

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 4 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 22 estados* e no Distrito Federal, com mais de 1.700 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br).

*Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.