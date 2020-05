ACESAP promove LIVE sobre Instagram para comércios

Nesta quinta dia 22/05

Uma iniciativa da WR Agência com a ACESAP irá trazer uma aula ao vivo com o tema Instagram para Turbinar Seu Comércio que acontecerá neste dia 22 de maio, quinta-feira, às 19:30 online através de um link de transmissão.

Segundo o presidente da ACESAP, Nelson Camargo (foto), a intensão é trazer informações relevantes para os comerciantes se atualizarem e para potencializar suas vendas online.

Os palestrantes Cássio Carvalho e Vítor Leite realizaram uma palestra presencial na ACESAP no mês de março e foi um sucesso, com mais de 90 inscritos. Os participantes estavam ansiosos para que mais informações pudessem ser passadas de forma gratuita, portanto esta LIVE vem com a intenção de ajudar o comerciante com dicas práticas.

Para se inscrever nesta aula ao vivo gratuita, basta acessar este link: https://forms.gle/ZdeXHyz2CUPWNLV86

