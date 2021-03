Colisão contra carreta foi na rodovia BR-369

Na manhã deste sábado, dia 20, por volta das 11h45m no km 36 da BR 369, ocorreu um acidente de trânsito do tipo colisão transversal envolvendo uma carreta carregada de combustível e uma Honda NXR150, em Andirá.

O piloto, Carlos Eduardo Pires (foto), de 40 anos, foi socorrido em estado grave, e perdeu a vida posteriormente no hospital.

Com base em informações preliminares, a carreta realizou conversão em local proibido com presença nítida de faixa dupla contínua, atingindo a motocicleta que transitava no mesmo sentido.