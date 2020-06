Acidente com moto platinense vira meme no Norte Pioneiro (vídeo)

Dupla colisão viralizou em redes sociais e aplicativos

O piloto está com sua cliente e quando vão sair com a motocicleta, o condutor cai. Normal e quase frequente. Mas, se imediatamente um jovem na contramão com uma espécie de skate/platinense elétrico acaba também “participando”?

Foi o que aconteceu às 14 horas desta quarta-feira, dia 24, na frente de um ponto de Mototáxi na rua Vinte e Quatro de Maio, centro de Santo Antônio da Platina (veja vídeo abaixo).

Ninguém se machucou, mas muita gente está se divertindo.

Meme é um termo criado em 1976 por Richard Dawkins no seu bestseller O Gene Egoísta e é para a memória o análogo do gene na genética, a sua unidade mínima. É considerado como uma unidade de informação que se multiplica de cérebro em cérebro ou entre locais onde a informação é armazenada (como livros).

É um termo grego que significa imitação e bastante conhecido e utilizado no “mundo da internet”, referindo-se ao fenômeno de “viralização” de uma informação, ou seja,qualquer vídeo, imagem, frase, ideia, música e etc, que se espalhe entre vários usuários rapidamente, alcançando muita popularidade.