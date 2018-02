Acidente com Van de Tomazina fere sete pessoas nesta quinta-feira

Veículo é da secretaria municipal de Saúde

Uma colisão no meio da tarde desta quinta-feira, dia oito, entre uma Ford/Ranger e uma Van Renault/Master deixou sete pessoas feridas no KM 292 PR-151, no município de Castro, Campos Gerais. A Van pertence à Secretaria Municipal de Saúde do município de Tomazina e transportava oito pacientes para Curitiba no momento da colisão lateral com a caminhonete.

O acidente aconteceu em torno das 15h30m.O motorista da Ranger e seis tomazinenses se machucaram levemente e foram atendidos por socorristas da concessionária CCR Rodonorte e encaminhados para unidades de saúde.

O condutor da picape foi levado ao Hospital Geral Unimed, em Ponta Grossa, três foram encaminhadas para a UPA(Unidade de Pronto Atendimento) de Castro e três para o Pronto Socorro Municipal ponta-grossense.

A rodovia ficou interditada parcialmente (uma pista)por cerca de duas horas.

A Polícia Rodoviária Estadual atendeu a ocorrência.O prefeito Flávio Zanrosso disse que todos terão cuidados especiais.