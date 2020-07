Acidente de trabalho mata operário de Ribeirão Claro

No fim da tarde desta sexta-feira atropelado por rolo compactador

Exclusivo: Um grave acidente na tarde desta sexta-feira, dia 24, em Piraju, matou o trabalhador Sérgio Badona (fotos), de 58 anos, de Ribeirão Claro, que foi atropelado por um rolo compactador, enquanto trabalhava na limpeza de uma rodovia na vizinha cidade de Piraju(SP).

Há informações de que Badona trabalhava para o Consórcio EJ SP 270 2017, formado pelas empresas Estrutural Ltda., de Campinas e Jofege Pavimentação e Construção, de Taciba, ambas do interior de São Paulo. O consórcio foi contratado para prestar serviço para o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), em obra de recuperação prevista para terminar em agosto deste ano.

O acidente aconteceu por volta das 17h30, próximo ao bairro Enseada. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o trabalhador morreu na hora. A Polícia Rodoviária e o DER paulista também estiveram no local. As causas do sinistro vão ser apuradas.

Ele era casado com Mariza, com quem teve dois filhos, Gu e Eduardo. O corpo está sendo velado em Ribeirão Claro e será sepultado neste sábado, dia 25.

Acidentes como o que tirou a vida de Sérgio Badona acontecem com frequência, segundo trabalhadores do setor ouvidos pelo npdiario. Muitas vezes, o motorista não tem visão do trabalhador que está na rodovia, retirando os detritos para passar com o colo compactador.

Também os barulhos dos maquinários e do trânsito podem ter contribuído para provocar a fatalidade, já que, normalmente, os trabalhadores usam protetores auriculares, para evitar problemas auditivos.