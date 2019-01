Acidente deixa um morto e outro ferido em Bandeirantes

Na madrugada deste sábado na PR-855



Cristiano da Silva (fotos), de 34 anos, conhecido como “Gordinho” morreu num acidente ocorrido em torno das quatro horas da madrugada deste sábado,dia 19, no KM 61 da PR-855, em Bandeirantes.

O Polo (placas BCI-7379/Santa Amélia) em que estava bateu contra um caminhão(placas ISC-2121/Londrina), atrás do Santuário São Miguel Arcanjo.

O motorista do carro foi encaminhado, com ferimentos, para a Santa Casa de Bandeirantes e o condutor do caminhão não se machucou (fotos: Cleverson Rodrigues/Rádio Cabiúna).