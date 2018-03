Acidente em Figueira deixa três mortes e carro partido ao meio

Na noite deste domingo

Os corpos das três vítimas fatais do acidente ocorrido na noite de domingo, dia quatro, na PR-160 em Figueira, estão sendo velados na Casa da Cultura da cidade. Os sepultamentos serão no final da tarde no cemitério local.

Alex Fernando Leite (foto), de 27 anos, Rodolfo dos Santos (foto), 30, e Júlia Mota, perderam as vidas na Curva do Padre, entre os municípios de Figueira e Curiúva, por volta das 20h30. Os veículos bateram de frente e um deles foi partido ao meio.

No Fiat Gol, três dos quatro ocupantes não resistiram.Os ocupantes do outro carro sofreram apenas ferimento leves

A quarta vítima que também estava no veículo foi transferida para UTI da Santa Casa de Jacarezinho em estado grave.

Um vídeo exibindo os corpos dilacerados e ainda sagrando circula em redes sociais e aplicativos de comunicação, revoltando a população por causa das cenas fortes e impactantes.

