Acidente em Ibaiti hoje fere dois homens

Na PR-272

Dois homem, de 67 e 24 anos, ficaram feridos no início da manhã, em torno de 6h15m, desta sexta-feira, dia 19, perto da entrada da Amorinha, na rodovia PR-272, em Ibaiti.

Segundo a Defesa Civil (agentes Alex e Oziel) um Fiat Palio e um VW Gol colidiram frontalmente por motivos desconhecidos.

O motorista do Gol ficou preso nas ferragens e necessitou ser resgatado com o desencarcerador, sendo encaminhado na sequência ao hospital. O outro condutor sofreu ferimentos leves com algumas escoriações.