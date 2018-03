Acidente em Pinhalão mata menino de 16 anos

Adolescente colidiu contra camionete

Edimilson Inocêncio Domingues dos Reis, de 17 anos, morreu às 12h10m desta segunda-feira,dia 26, no KM 68 da PR-272, em Pinhalão.

Ele,que era trabalhador rural, dirigia uma motocicleta Honda 150(placa ALU 4522/Ibaiti), perdeu o controle e acabou sendo atingido por uma caminhonete Chevolet Silverado(placas AMN 9899/Tomazina) na PR-272, que transitava em sentido contrário.

O passageiro Gisley Aparecido Prestes dos Reis,primo da vítima,foi atendido pelo SAMU(Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado ao Hospital de Ibaiti Ele fraturou a clavícula e não corre risco de óbito.

O motorista da camionete, Ângelo José Bonini não se machucou e parou no local para ajudar no atendimento.

O corpo do adolescente foi recolhido ao Instituto Médico Legal (IML) de Jacarezinho e será sepultado nesta terça-feira.

A Polícias Rodoviária Estadual de Ibaiti atendeu a ocorrência.

A Polícia Civil cuida do caso.