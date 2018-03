Acidente em rodovia mata jovem veterinária

Ela morou e estudou em Bandeirantes

Uma moça morreu em grave acidente registrado no inicio da madrugada desta terça-feira,dia 20, na PR-323 próximo a Sertanópolis.

Segundo informações, por volta das 00:40 minutos, um Ford Ka com placas de Londrina acabou colidindo contra uma carreta sobre a ponte do Rio Tibagi no KM 214 da rodovia.

O veículo era conduzido por uma jovem identificada como Cínthia Oliveira (fotos) ,de 27 anos, estava no sentido Sertanópolis com a divisa do estado de São Paulo pela rodovia.

Cínthia era veterinária em Londrina e natural de Paraguaçu Paulista(SP), foi formada no ano de 2013 na UENP(Universidade Estadual do Norte do Paraná_Campus de Bandeirantes, onde residiu durante vários anos.

Ela estaria retornando para o Paraná após uma viagem à sua cidade natal.

A vítima exercia a profissão em Londrina e estaria trabalhando atualmente no Hospital Veterinário da Unifil. No interior do veículo que era conduzida pela vítima foi encontrado um cachorro que estava recebendo algum tipo de medicação na hora dos fatos.

O condutor do caminhão, Alzemiro Gomes Ramos de 36 anos, informou às autoridades que possivelmente a condutora do Ford Ka tenha dormido ao volante. Ramos teve ferimentos e foi encaminhado ao Hospital de plantão.

O corpo da moça foi encaminhado ao IML de Londrina.O carro da jovem partiu ao meio e ela teve morte instantânea, seu corpo ficou preso entre as ferragens. A Veterinária viajava com um cachorro dentro do seu carro, que também morreu na hora.

O motorista do caminhão sofreu ferimentos leves e foi encaminhado para o Pronto Socorro de Sertanópolis.