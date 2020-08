Acidente em Santo Antônio da Platina registra morte (vídeo)

Jair da Cruz tinha 59 anos e perdeu a vida na rodovia PR-092

Na manhã desta quarta-feira, dia 12, por volta das 9h30m, Jair da Cruz, de 59 anos, perdeu a vida em acidente no KM 355 da PR-092, no município de Santo Antônio da Platina no trecho entre Barra do Jacaré.

De acordo com as informações, o acidente ocorreu após uma carreta, com placas de Curitiba, tombar na pista. O veículo estava carregado com óleo vegetal.

Devido ao óleo derramado, a Polícia Ambiental também esteve no local, além da Polícia Rodoviária Estadual, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil platinenses e do Instituto Médico-Legal (IML) de Jacarezinho.