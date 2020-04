Foi na noite de sábado e o condutor atravessou a preferencial

Um motorista descia a rua Espírito Santo com seu Fiat Uno na noite de sábado, dia 25, e no cruzamento com a rua Rio Grande do Sul, atravessou a preferencial e atingiu um VW/ Santana. capotando na sequência.

Foi no centro de Siqueira Campos, perto da Santa Casa de Misericórdia e Supermercado Bom Jesus.

Foi atendido com ferimentos médios, mas não corre risco de morte.