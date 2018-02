Acidente entre carro e moto no centro platinense

Uma mulher sofreu ferimentos leves

Colisão entre um Toyota Corolla (placas AXS 1481/SAP) e uma motoneta Honda Biz 125 causou ferimentos leves em Marlei Aparecida, de 39 anos, no começo da tarde desta sexta-feira, dia 23, no centro de Santo Antônio da Platina. A condutora do veículo não se machucou.

O acidente foi no cruzamento da rua Tiradentes com avenida Oliveira Motta, perto da lanchonete Açaí House.

O corpo de bombeiros atendeu a ocorrência e encaminhou a mulher da moto ao Pronto Socorro Municipal sem maiores problemas.