Acidente entre Joaquim Távora e Guapirama mata quatro pessoas

Adolescente de 15 anos entre as vítimas fatais

A Polícia Rodoviária Estadual de Santo Antônio da Platina atendeu acidente ocorrido em torno das sete horas desta sexta-feira, dia 19, no KM 33 da PR-218, em Joaquim Távora.

Foi na PR-218 entre Joaquim Távora e Guapirama com quatro mortes, sendo três homens e um adolescente de 15 anos.

Estavam num Fiat Uno, eram tavorenses e seguiam sentido Guapirama.

Um caminhão teria invadido a pista contrária e colidido frontalmente com o veículo.

O motorista do caminhão sofre ferimentos leves, mas precisou ser atendido em função do nervosismo por causa da tragédia.

Informações ainda incipientes.Reportagem no local (Fotos: Hélio Galvão e João Henrique).