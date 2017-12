Acidente entre moto e Gol no trevo da BR-153 em Santo Antônio da Platina

Sábado à noite perto da rodoviária

Rafael Rodrigues Maximiniano, de 28 anos, sofreu ferimentos leves em torno das 22 horas deste sábado, ao cruzar o sinaleiro no KM 40 da BR-153 e colidir contra um VW/Gol, em Santo Antônio da Platina.



Benedito Neves, 51, que dirigia o carro, não se machucou, mas estava inconformado porque, segundo ele, conhecido como Dito da Farmácia, o motociclista teria atravessado o sinal vermelho no semáforo, instalado no trevo de acesso à zona urbana, perto da rodoviária.

O corpo de bombeiros prestou os primeiros socorros no rapaz.

As Polícias Militar e Rodoviária Federal atenderam a ocorrência.