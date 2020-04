Acidente entre motocicleta e carro deixa platinense ferido

Em torno de 20 horas deste sábado numa rotatória

Acidente entre um VW/Gol e uma motocicleta CG 160 deixou um rapaz de 18 anos ferido neste sábado, dia 18, na rotatória da rua Rui Barbosa com a avenida Frei Guilherme. Foi em torno de 20 horas no centro de santo Antônio da Platina, ao lado do posto AM/PM (Ipiranga).

O corpo de bombeiros e o SAMU(Serviço de Atendimento Médico de Urgência) atenderam a ocorrência, que atraiu dezenas de curiosos.

Apenas o jovem sofreu escoriações e foi encaminhado ao Pronto Socorro Municipal.