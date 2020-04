Acidente entre Ribeirão Claro e Carlópolis mata dois jovens

Na noite de sexta-feira bateram na traseira de carreta

Acidente ocorrido às 22h30m desta sexta-feira, dia 24, no KM 32 da PR-151, entre Carlópolis e Ribeirão Claro, deixou duas vítimas fatais.

O sinistro envolveu uma carreta bi-trem Volvo FH, o qual segundo declaração do condutor (que não se machucou), apresentou problemas mecânicos, pois um dos semi-reboques desceu para fora da pista e o caminhão trator também permaneceu sobre a rodovia.

As motocicletas Honda Titan e SP transitavam no mesmo sentido e colidiram contra a traseira do veículo, matando um dos jovens na hora. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) atendeu o outro rapaz e encaminhou para Carlópolis, onde faleceu.

O condutor da outra moto foi socorrido pela ambulância do município de Ribeirão Claro e levado ao PS local.

Os três envolvidos não portavam documento.Atenderam a ocorrência os cabos Biagini e Matiussi e soldado Posseti da PRE posto de Santo Antônio da Platina, socorristas do SAMU e do Hospital carlopolitano.