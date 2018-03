Acidente envolve motocicleta e Uno Mille em Japira

Um homem ficou ferido

Foi confirmado acidente no KM 80 da PR-272 sentido Japira/Tomazina às 17h30m da quinta-feira,dia 22.

Reinaldo Nicolajumas, 50 anos, teve abalroamento transversal em sua Honda/CG 150 (placa DOX 0657/Japira), sofreu fraturas, foi encaminhado para o Hospital de Ibaiti e logo após para Santa Casa de Jacarezinho, sem risco de morte.



A colisão foi contra o Fiat/Uno Mille (placas AKB 6343/Japira), conduzido por Kenedy da Silva Monteiro, 22, que não teve ferimentos.

Danos de pequena monta.

Reinaldo é representante do bairro rural dos Gomes no Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável de Japira.

A Polícia Rodoviária Estadual de Ibaiti atendeu a ocorrência por meio do sargento Juarez e do soldado Alessandro.