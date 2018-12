Acidente envolve três carros em Santo Antônio da Platina

Na noite da véspera de Natal

O tenente da reserva Jorge Luis da Silva e sua família passaram um grande susto em torno das 22 horas desta véspera de Natal, dia 24, na Vila São José, em Santo Antônio da Platina.

Estavam numa residência, em frente do Estádio José Eleutério da Silva,na esquina das ruas Campos Sales e Major França Gomes, quando ouviram barulho alto.

Um homem embriagado, vindo com seu Volkswagen Santana(cor branca) do povoado rural Platina, bateu na Mitsubishi Pajero do militar, estacionada em frente da casa, e no Chevrolet Classic, que pertence a uma enfermeira amiga da família, e que também estava parada na via pública (fotos).

O infrator não se machucou, mas estava numa situação assustadora tamanha a embriaguez, segundo testemunhas. A Polícia Militar prendeu o homem.

Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência tem pena prevista de detenção de seis meses a três anos, multa (R$ 2.934,70), suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.O carro foi apreendido.