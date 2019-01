Acidente fere quatro pessoas entre Pinhalão e Tomazina

Uma moça ficou presa nas ferragens



Um acidente (abalroamento transversal) no KM 70 da rodovia PR-272 por volta das 15h30m deste domingo,dia 13, deixou quatro pessoas feridas em Pinhalão.Ambos condutores são inabilitados.

Segundo a Defesa Civil de Ibaiti, se envolveram um Gol com placas de Arapoti dirigido por Luiz Henrique Silva Neto, 18 anos, com a passageira Taíssa Nascimento Oliveira, 27, e uma Belina de Ibaiti conduzida por um adolescente de 17 anos, com duas pessoas, incluindo Maria Lúcia Batista, 57.

Taíssa ficou presa nas ferragens sendo necessário um desencarcerador da Defesa Civil para seu resgate. A moça teve fratura nas duas pernas.

Os outros com ferimentos leves e médios foram encaminhadas pelo SAMU para o Hospital de Tomazina e a Fundação Hospitalar de Saúde Municipal de Ibaiti.

Atenderam a ocorrência a Polícia Rodoviária de Ibaiti, a Defesa Civil, a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Médico de Urgência.