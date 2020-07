Acidente hoje à tarde fere homem em Quatiguá

Ele estava num utilitário na colisão contra uma carreta

Um homem numa Fiat Strada (placas de Quatiguá) se machucou em torno das 14h30m deste sábado, dia 11, no KM 296 da BR-092 no trevo de acesso quatiguaense no trecho entre Joaquim Távora.

Ele colidiu contra uma carreta que estava sem placas, mas é do estado do Piauí.

O motorista da picape foi encaminhado para o Hospital de Caridade São Vicente de Paulo e depois para uma unidade de saúde de Londrina. As circunstâncias do acidente serão apuradas pela Polícia Civil tavorense (Foto: Hélio Galvão).