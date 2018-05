Acidente hoje cedo na BR-153 em Santo Antônio da Platina

No perímetro urbano da rodovia

Acidente em torno de 7h40m desta sexta-feira, da 11, perto da passarela do KM 38 da BR-153 na entrada de Santo Antônio da Platina, no trevo da rua Dom Pedro II (fotos).

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal atenderam a ocorrência, que deixou duas mulheres com ferimentos médios (mãe e filha).

Um Fiat Palio e uma motoneta Honda Biz 125 bateram lateralmente.

O rapaz do carro não se machucou.