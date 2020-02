Acidente hoje de manhã deixa jovem em estado grave (vídeo)

Uno atravessou esquina e bateu em Titan 170

Acidente que ocorreu na manhã desta quinta-feira às nove horas em Santo Antônio da Platina no cruzamento das ruas Marechal Deodoro e José Bonifácio, na esquina da prefeitura , deixou um rapaz de 18 anos em estado grave e internado na Santa Casa de Jacarezinho.

O condutor do Uno alegou ter cruzado a preferencial porque não ter visto a Honda Titan 170 descendo.

Fez o bafômetro e deu resultado negativo.

Motorista permaneceu no local e em razão disso não foi feita a prisão em flagrante pelo delegado plantonista, conforme dispõe o artigo 301 do Código de Trânsito Brasileiro.

Será instaurado inquérito policial para apurar responsabilidade do motorista do automóvel que cruzou a preferencial e aguardando estabilização do quadro clínico do motociclista para definição do artigo do código de trânsito a ser imputado, mas provavelmente responderá na modalidade culposa (causador do fato sem intenção, mas por negligência).