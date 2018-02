Acidente hoje de manhã deixa três feridos em Santo Antônio da Platina

Colisão foi numa reta por imprudência de um dos condutores

William Aparecido Ramos, de 26 anos, está em estado grave no Hospital Nossa Senhora da Saúde, em Santo Antônio da Platina. Ele, que permanece no centro cirúrgico, estava como passageiro na Fiat Strada cor prata (APO 9817/SAP) que bateu frontalmente em torno das 9h50m desta segunda-feira, dia cinco, no KM 45 da BR-153, numa reta perto da JL Diesel.

Segundo o npdiario apurou,o motorista José Carlos Souza Carvalho, que completa 40 anos amanhã, entraria numa propriedade rural à esquerda e virou, sem esperar na direita da pista. A consequente colisão envolveu outra Fiat Strada(ASS 8112/SAP) de cor azul escuro, que vinha em sentido contrário conduzida por Iuri Aparecido Correia,que chegará aos 20 anos no dia 22 deste mês.

Os dois motoristas se machucaram, estão no Pronto Socorro sem risco de mortes.Uma das picapes trasportava frutas.

Todos são da zona rural platinense.

O Corpo de Bombeiros, a Polícia Rodoviária Federal, o SAMU(Serviço de Atendimento Médico de Urgência) atenderam a ocorrência.