Acidente em estrada rural deixa três pessoas feridas

Na entrada da Fazenda Santa Rita às margens da PR-439

Acidente no final da tarde deste domingo, dia nove, feriu três pessoas numa estrada rural da fazenda Santa Rita, bem perto da entrada da rodovia PR-439 , KM 135 , em Santo Antônio da Platina no trecho entre Ribeirão do Pinhal.

O condutor (46 anos ) de um Chevrolet Celta (placas de SAP) ultrapassou um carro, acabou perdendo o controle e colidiu na lateral de uma camionete S 10 (placas Mercosul) e foi ejetado, sofrendo ferimentos médios.

Sua esposa, 42 anos, teve o braço direito lacerado e teve que ser parcialmente amputado no Centro Cirúrgico do Hospital Nossa Senhora da Saúde. O filho do casal, que estava no banco de trás, teve machucados leves (contusões e cortes). Os três foram atendidos rapidamente pelo Pronto Socorro Municipal.

O motorista da camionete não se machucou.

Presentes na ocorrência o corpo de bombeiros e o SAMU(Serviço de Atendimento Médico de Urgência).