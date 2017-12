Acidente no centro de Santo Antônio da Platina

Jovem fugiu da abordagem da PM e fraturou o punho

Um jovem sem habilitação dirigia uma motocicleta Honda Titan (placa AOO 9826/SAP) cor azul no final da tarde desta terça-feira, dia 19,no centro de Santo da Platina.Ao perceber que seria abordado pelos PMs da ROCAM (Rondas Ostensivas com Motocicletas) tentou fugir, mas acabou batendo numa camionete perto do Hotel Maranata, no cruzamento das ruas José Bonifácio e Marechal Deodoro (fotos).

A colisão foi contra a Mitsubishi Pajero (placas AYR 7366/SAP) conduzida pelo pecuarista João Cláudio Gaudêncio, que não se machucou.

O adolescente de 17 anos feriu principalmente os joelhos e braços(fraturou um dos punhos) e foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros ao Pronto Socorro Municipal, sem risco de morte.

A moto foi apreendida e recolhida à 4ª Companhia da Polícia Militar (Imagens: Queiroz Junior e Amigos da Notícia).