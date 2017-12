Acidente fere duas pessoas em Santo Antônio

Ecosport bateu em motocicleta no centro da cidade

Luiz Roberto Pessoa, de 62 anos, sofreu fratura exposta numa das pernas em acidente ocorrido em torno das 15h20m desta segunda-feira, dia 25, no centro de Santo Antônio da Platina. Chovia no momento do sinistro.

Ele estava com a filha na garupa conduzindo sua motocicleta ( placa EQS 2647/Santa Bárbara do Oeste/SP) quando uma Ford Ecosport ((placas DWT 0210/Siqueira Campos) dirigida por Fernanda Cristina da Silva, 30, atravessou a preferencial na esquina das ruas Marechal Deodoro e José Bonifácio, ao lado da prefeitura local.No utilitário, havia outras três pessoas, mas nenhuma delas se feriu.

Uma testemunha garantiu ao npdiario que, na verdade, a Ecosport era dirigida por um homem e que ele “trocou” o lugar com a mulher após o acidente, “aparentava estar embriagado”, assinalou, pedindo anonimato.

Na moto, a moça de presumíveis 30 anos teve suspeita de fratura na clavícula, mas a enfermeira Paula, do Pronto Socorro Municipal, atendeu o telefonema da reportagem, disse rispidamente que não poderia informar e desligou.

Luis Roberto está na cidade visitando a mãe, que reside em Santo Antônio da Platina.

O corpo de bombeiros e o SAMU(Serviço de Atendimento Médico de Urgência) atenderam a ocorrência com o profissionalismo e presteza de sempre.